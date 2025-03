Sport.quotidiano.net - Maceratese all’attacco: "Portuali da battere"

"Non c’è da sottovalutare nessuno, contro iDorica servirà il giusto approccio perché è una gara che presenta delle insidie". Stefano Serangeli, dg della, parla del match di oggi alle 15 in cui i biancorossi cercano i 3 punti per mantenere quantomeno il passo del K Sport impegnato in casa contro il Matelica. Continua a distanza la lotta tra le due leader, anche se a Macerata ripetono che occorre pensare solo a casa propria senza farsi deconcentrare da altri aspetti. Il rischio è che la partita possa essere affrontata senza quella determinazione messa sul piatto della bilancia quando si gioca contro una big, insomma potrebbe essere condizionante la posizione in classifica degli avversari. "Abbiamo nella rosa quegli elementi esperti che sanno come gestire determinate fasi e certe partite, mentre si preparano da sole quelle con le formazioni di vertice".