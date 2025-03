Lapresse.it - Macedonia del Nord, incendio in discoteca: tutte le precedenti tragedie nei night club

Unin unanella città di Kocani, indel, ha causato la morte, finora accertata, di 59 giovani e il ferimento di oltre 150 persone. Ecco alcuni altri incendi in discoteche e locali musicali che hanno causato un numero significativo di vittime negli anni passati.inin, iAprile 2024: unalMasquerade di Istanbul, in Turchia, ha intrappolato lavoratori e dipendenti mentre il locale era chiuso per lavori di ristrutturazione. Il locale si trovava al piano terra e al seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani. Ottobre 2023: unscoppiato in unnella città di Murcia, nel sud-est della Spagna, e propagatosi ad altri due locali, ha causato la morte di 13 persone.Gennaio 2022: una Sorong, nella provincia indonesiana di Papua Occidentale, è andato a fuoco dopo che due gruppi si sono attaccati a vicenda all’interno dell’edificio.