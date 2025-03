Lettera43.it - Macedonia del Nord, almeno 50 morti in una discoteca a causa di un incendio

Strage di giovani indel, dove50 ragazzi sonodidivampato in unadove 1.500 persone stavano assistendo a un concerto. I fatti si sono verificati a Kocani, una cittadina a circa 100 chilometri a Est della capitale Skopje. L’agenzia statale Mia ha riferito che il rogo è scoppiato nel locale Pulse, un nightclub dove era in corso il live di un duo hip-hop molto popolare nel paese. Il concerto era seguito principalmente da giovani. L’agenzia di stampa Sdk ha spiegato che l’è iniziato alle 3 del mattino e hato oltre 100 feriti, trasportati all’ospedale locale di Kocani o a Stip, a circa 30 chilometri dalla città. I media locali hanno ipotizzato che le fiamme siano divampate adell’uso di dispositivi pirotecnici, ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive.