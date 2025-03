Sport.quotidiano.net - Ma la sfida degli affari è già vinta. Spesa e rendimento, non c’è gara. Ogni gol di Nico è costato 11 milioni. Uno di Kean appena 900mila euro

Se in campo ci sarà da lottare per conquistare i tre punti, la partitaè già stata stradalla Fiorentina. Vero, contropronostico estivo. Ma i pronostici, appunto, sono tali proprio perché possono essere sovvertiti. "è soltanto uno sconto per Vlahovic e Gonzalez". Alzi la mano chi non ha mai sentito questa frase tra luglio e agosto, quando Moise fu persino vittima di una serie di video social, montati ad arte, dove lo si vedeva in difficoltà in un tiro a segno col pallone mentre intratteneva i bambini al Viola Park. Venti gol dopo viene da ridere. A tanti, forse non a tutti. Di sicuro non ai dirigenti bianconeri, fiduciosi di aver strappato a Commisso il centravanti del futuro e l’esterno più forte del campionato. In cambio? Un attaccante da zero gol nella scorsa stagione.