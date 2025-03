Ma è tuo padre C’è posta per te Maria De Filippi gelata dalla decisione di Fabiola

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata di C’èper Te del 15 marzo, Giovanni, un uomo siciliano, cerca di ricucire il rapporto con la figlia, che da otto anni si rifiuta di vederlo o sentirlo. Giovanni ha due figli dal primo matrimonio, Salvo e, entrambi desiderati e amati sinnascita. Tuttavia, il rapporto con la moglie è sempre stato freddo e distante. Quandoaveva sei mesi, lui ha perso il lavoro a Bagheria e si è trasferito a Udine.Qui ha trovato un impiego e conosciuto Luciana, la sua attuale moglie, già madre di una bambina. Con lei ha scoperto per la prima volta cosa significa sentirsi amato. Decide di essere sincero con la moglie, che però reagisce con rabbia e gli impedisce di vedere i figli. Per oltre un anno non ha contatti con loro, ma il dolore della separazione è troppo forte e alla fine torna in Sicilia, sacrificando la relazione con Luciana e rimanendo accanto ai figli per 17 anni.