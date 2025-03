Lanazione.it - L’Umbria da bere presenta le sue eccellenze

PERUGIA - Vola a Düsseldorf Umbria Top Wine per far consocere l’eccellenza del comparto vinicolo del “cuore verde“. Con la cooperativa delle cantine umbre saranno presenti sei aziende di eccellenza: Chiorri, Berioli, Fattoria Le Poggette, Moretti Omero, Blasi Cantina e Tudernum, pronte a rapre il territorio e la qualità della produzione regionale. "Partecipare a ProWein è per noi sempre occasione di visibilità internazionale: - sottolinea il presidente di Umbria Top Massimo Sepiacci - in particolar modo per le aziende che hanno storicamente particolari sbocchi commerciali in Germania.ha un patrimonio vitivinicolo straordinario, che merita di essere raccontato e valorizzato. Attraverso la masterclass e il Walk Around Tasting, vogliamo offrire ai professionisti del settore un’esperienza unica e autentica alla scoperta della nostra terra e dei nostri vini".