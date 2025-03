Primacampania.it - Luciano e Massimo Salvetti al Teatro CortéSe con AvanFratelli

NAPOLI – Sonocon “” i protagonisti dello spettacolo in scena domenica 16 marzo alle ore 18.00 aldei Colli Aminei. Per il pubblico un “Varietà Comicissimo” davvero da non perdere. I fratelli, figli d’arte, fin da bambini cresciuti in questo mondo, vogliono far assaporare un genere che è stato culla dei più grandi comici e artisti del Novecento: Totò, Nino Taranto, Tecla Scarano, Dolores Palumbo (solo per citarne alcuni); ma anche di quelli meno noti, ma non per questo meno bravi: Trottolino, i fratelli Maggio, i fratelli De Rege, i fratelli De Vico e tante altre famiglie d’arte. Ida anni portano in scena questo genere che va dalla macchietta dei grandi Pisano e Cioffi, rivisitando Armando Gill e Nicola Maldacea, alle scenette, gag e duetti del repertorio dell’ Avanspettacolo e della Rivista.