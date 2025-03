Ilnapolista.it - Louis Saha, oggi ha un patrimonio miliardario, è più ricco di Cristiano Ronaldo

Giocatore discreto, imprenditore fenomenale., ex attaccante di Newcastle, United, Everton, Tottenham, Sunderland e con una parentesi nella Lazio, può vantare undi 4.3 miliardi di sterline, ovvero 5 miliardi di euro.Chi l’avrebbe mai detto che l’attaccante arrivato alla Lazio nel gennaio 2013, per sostituire l’infortunato Klose e che alla fine giocò soltanto sei partite in Serie A, sarebbe diventato un. A livello calcistico, delude parecchio le aspettative: tante panchine, appena sei presenze e un rendimento non all’altezza. Ma proprio nella Capitale, lì dove si ritirerà soltanto sei mesi dopo, inizia a maturare l’idea che lo ha reso, ovvero fondare l’AxisStars. Una piattaforma che garantisce consulenza e supporto a calciatori, atleti professionisti e artisti per permettere loro di saper valorizzare il loro presente e soprattutto il futuro.