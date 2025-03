Formiche.net - L’operazione a tappeto annunciata da Trump basterà a fermare gli Houthi?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ordinato un’intensificazione delle operazioni militari contro i ribellidello Yemen, colpendo obiettivi chiave con una serie di raid aerei condotti sabato. L’annuncio arriva in risposta alla decisione deglidi riprendere gli attacchi contro il traffico marittimo nel Mar Rosso, già destabilizzato da ottobre 2023. Per oltre un anno, le incursioni deglihanno compromesso la sicurezza del corridoio indo-mediterraneo, fondamentale per i collegamenti commerciali tra Europa e Asia. Ora, con toni minacciosi e la promessa di “forza letale travolgente”,inaugura la più ampia campagna militare del suo nuovo mandato. Ma quali conseguenze avrà questa operazione, e cosa serve per farla essere strategicamente rilevante?Gli Stati Uniti dovranno rafforzare la diplomazia e le risorse impiegateL’esperienza della coalizione a guida saudita dal 2015 al 2022 mostra che i bombardamenti da soli non sono sufficienti a neutralizzare gli— la cui avanzata non è state bloccata dai volonterosi di Riad, con la guerra civile ferma in una situazione di disequilibrio, in cui i ribelli hanno sotto il loro controllo ampie parti di territorio e stanno negoziando con i sauditi.