Long Neptune, il nuovo missile di fabbricazione ucraina in grado di colpire Mosca. Cosa sappiamo

Roma, 16 marzo 2025 – Kiev fa da sé. L'ha rivelato oggi di aver testato con successo in combattimento il suodi produzione nazionale con una gittata di 621 miglia (1.000 chilometri). A dare l’annuncio è stato il presidente Volodymyr Zelensky. Potendo coprire una distanza così lunga, ila lungo raggio è indidirettamente. "Ilè stato testato e utilizzato con successo in combattimento", ha affermato Zelensky. “Grazie ai nostri sviluppatori, produttori e militari ucraini. Continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza", ha aggiunto. Secondo il canale Telegram ucraino Exilenova+, l'attacco di venerdì alla raffineria di petrolio di Tuapse potrebbe essere stato effettuato dal, che è una versione potenziata di quello con cui nell'aprile 2022 venne affondato l'incrociatore russo Moskva della flotta del Mar Nero.