Panorama.it - Londra: gli allegri comportamenti dei deputati di Westminster

Leggi su Panorama.it

Bevono fino allo sfinimento, si scazzottano, insultano vecchiette e preti come degli adolescenti sui gruppi WhatsApp, approfittano gagliardamente del loro ruolo per arricchirsi. Vita sempre più turbolenta, di questi tempi, all’ombra di. Una volta c’era solo John Prescott, alias The Punch, il vice premier gallese di Tony Blair, divenuto famoso dopo aver risposto con un sinistro fulmineo alla provocazione dell’agricoltore Craig Evans che gli aveva lanciato addosso un uovo durante la campagna elettorale del 2001. Allora, la sua immagine non ne fu particolarmente colpita e Tony Blair liquidò la questione con un semplice «John è John». Ma vent’anni dopo, sir Keir Starmer, è ancora alle prese con una banda die ministri scatenati, difficili da contenere. Lo scorso ottobre uno dei suoi parlamentari, Mike Amesbury, visibilmente ubriaco, ha aggredito senza motivo apparente un residente del Cheshire, mentre entrambi erano in fila in attesa di un taxi.