L’oncologo Ascierto | Il vaccino anti-cancro funziona Sarà pronto entro due anni

Negli ultimi, la ricerca oncologica ha compiuto passi da gigante, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Tra le innovazioni più promettenti, ilsi distingue per il suo potenziale rivoluzionario nel trattamento di uno dei tumori cutanei più aggressivi. A un anno dall’avvio della fase III della sperimentazione, il professor Paolo Antonio, oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto nazionale tumori (Irccs) Fondazione Pascale di Napoli, spiega al Secolo d’Italia gli sviluppi dello studio.Professore, siete ora nella fase III della sperimentazione delterapeutico per il melanoma. Quali risultati avete ottenuto finora e quanto è efficace nel ridurre il rischio di recidiva e metastasi?«Prima di tutto, chiariamo un concetto fondamentale: quando parliamo di vaccini contro il, parliamo di vaccini terapeutici, non preventivi.