Lomazzo frana in via Volontè | strada chiusa al transito

, 16 marzo 2025 – Il maltempo e la pioggia di queste ultime ore, hanno causato il cedimento di un tratto del muro di cinta di Villa Somaini, in via. Dalla tarda mattinata i vigili del fuoco del distaccamento disono al lavoro per arginare il materiale terroso che si è riversato sulla, producendo di fatto una piccola. Viaè stata totalmente interdetta alfino a ulteriori valutazioni. Sarà infatti necessario verificare la solidità strutturale del tratto di muro adiacente, ed escludere il pericolo di ulteriori cedimenti che potrebbero portare a un allargamento del tratto pericolante. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e non ci sono stati ulteriori danni.