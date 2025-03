Ilgiorno.it - Lola ritrovata. Restituita gioia a Massimo

Fortunati Anche i ladri hanno un cuore. E la disperazione di un uomo che non riesce più a vivere senza la sua cagnolina ha fatto sì che ì rapitori riportassero, una Breton di 4 anni, davanti la casa dove l’aveva rubata. E, il proprietario della quattro zampe che da una settimana dormiva con la porta aperta con la speranza di veder tornare la sua adorata, se l’è vista saltare sul letto. "Mi dicevo: ma sogno o son desto? Mentre lei mi faceva un sacco di feste leccandomi la faccia. Ero sotto choc e non potevo credere ai miei occhi - raccontaancora frastornato dall’emozione -. In questa settimana ho ricevuto messaggi da tutt’Europa, gente che mi scriveva per darmi forza, che pregava per me e per ma mia cagnolina affinché il miracolo potesse succedere. Ho avuto la solidarietà di persone fantastiche, questa coma mi commuove.