L’occupazione aumenta ma l’Italia resta fanalino di coda in Ue | penalizzati soprattutto donne e giovani

I numeri saranno anche in crescita, ma il tasso di occupazione in Italia è il più basso di tutta l’Unione europea. A certificarlo sono le ultime tabelle pubblicate da Eurostat. Nel quarto trimestre del 2024, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è calato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente eto dello 0,2% rispetto all’ultimo trimestre del 2023, attestandosi al 62,2%. Una percentuale in rialzo, ma che impallidisce di fronte alla media europea, che si attesta a 8,7 punti in più. Il divario per leè ancora più ampio, con il tasso di occupazione femminile che in Italia è al 53,1%, mentre nell’Ue si attesta al 66,3% (13,2 punti di distacco).Il divario con l’Europa tra ilavoratoriSe si considerano solo gli uomini in età da lavoro, la distanza nel tasso di occupazione con l’Europa si è invece ridotta a 4,1 punti percentuali.