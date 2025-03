L’obiettivo di Haaland dà ai padroni di casa le protagonisti … ma ESTUTUPINAN risponde con squisito calcio di punizione

Leggi su Justcalcio.com

Il rigore dell'11 ° minuto di Erlingha portato il Manchester City davanti a Brighton e Hove Albion sabato-ma il dolcedidi Pervis Estupinan ha disegnato il livello dei gabbiani.Il capocannoniere della città Haand ha stabilito una penalità ferma alla sinistra di Bart Verbruggen mentre il portiere si è tuffato nella direzione opposta, guadagnando l'attaccante norvegese il suo centesimo coinvolgimento del goal diretto della Premier League da quando ha fatto il suo debutto in prima linea nell'agosto 2022.Wideman Estupinan ha risposto 10 minuti dopo, arricciando un'opportunità localizzata centralmente in un post per il suo primo gol da dicembre.Kaoru Mitoma ha avuto la palla in rete con una finitura a distanza ravvicinata entro sei minuti per Brighton, solo per lo sciopero per essere escluso per un fallo sul portiere Stefan Ortega, che ha iniziato perché Ederson non è completamente in forma.