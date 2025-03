Cultweb.it - Lo spazio può alterare i geni? Il clamoroso caso di Scott Kelly in realtà era una bufala

Nel 2015, l’astronautaha trascorso 340 giorni a bordo della ISS come parte dello Year in Space Program, un esperimento volto a studiare gli effetti del volo spaziale prolungato sul corpo umano.ha un fratello gemello identico, Mark, anch’egli astronauta, il che ha permesso ai ricercatori della NASA di confrontare il loro DNA prima, durante e dopo la missione.Nel 2018, alcuni media hanno diffuso la notizia che il 7% del DNA difosse stato alterato in modo permanente a causa della permanenza nello. Questo avrebbe suggerito che l’esposizione prolungata all’assenza di gravità e alle radiazioni cosmiche potesse portare a mutazioni genetiche significative. Tuttavia, la NASA ha rapidamente chiarito l’equivoco: il DNA dinon era stato modificato, ma aveva subito cambiamenti epigenetici temporanei.