Lo chef dei calciatori | Sono un partner di performance la mia missione è migliorare i risultati in campo

Michael Coston,privato nato negli Stati Uniti e collaboratore di numerosi atleti professionisti, è stato intervistato da So Foot riporta le sue parole sul lavoro che fa, su come aiuta icucinando per loro diete specifiche e su come migliora lein.Mike, come lo chiama chi lo conosce, ha lavorato a stretto contatto con il Monaco per diversi anni. «Faccio dell’alimentazione una leva per lae della cucina una vera e propria arte di vivere, unendo le due per metterle completamente al servizio del cliente. Ho iniziato con l’Almamy Touré, che poi mi ha aperto le porte del Monaco, dove il nutrizionista del club, Juan Morillas, ha avuto fiducia in me.riuscito a sviluppare un servizio su misura per i giocatori», spiega.Leggi anche: Lewandowski trasforma il Barcellona in Master: si è lamentato di come il cuoco cucina le uovaLo: «Ho supportato un giocatore nella perdita di peso rapida e controllata dopo un infortunio»Insieme a Juan Morillas, attuale nutrizionista del PSG, “Mike” è riuscito a mettere a punto un sistema di monitoraggio personalizzato per ogni giocatore, basato su dati precisi, come gli esami del sangue.