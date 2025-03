Oasport.it - LIVE Vettori-Dolidze, MMA in DIRETTA: manca un solo incontro prima di The Italian Dream

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.52 Hernandez vince per decisione unanime su Holobaugh.01.25 Vittoria di Blackshear contro Gibson.00.51 Ribeiro vince per sottomissione su Nurgozhav.00.25 Vallejos vince per tko su Choi.00.10 Buonasera e benvenuti alladella main card: ecco la card aggiornata:Choi vs Vallejos.Nurgozhay vs RibeiroBlackshear vs GibsonHernandez vs HolobaughNjokuani vs Dos Santosvs DodlizeBuonasera e benvenuti allatestuale di, MMA. Thetorna a combattere.L’atletao Marvinè pronto a tornare nella gabbia della più grande competizione di arti marizali miste UFC di Dana White. Dopo un lungo stop di oltre 21 mesi torna in azione il peso medioo più forte mai avuto in UFC, Marvin, che sarà protagonista insieme al georgiano Romandel main event della UFC Fight Night che andrà in scena all’UFC Apex di Las Vegas in Nevada oggi sabato 15 marzo.