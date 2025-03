Spazionapoli.it - LIVE – Venezia-Napoli 0-0: comincia il secondo tempo

53? Seconda frazione di gioco a bassi ritmi49? McTominay prova un tiro dal limite, ma c’è l’opposizione del difensore13:40 –ilTerminato il primo46? Occasione! Sponda di Raspadori, Candé svirgola ma Di Lorenzo non controlla bene, facilitando così l’intervento di Radu45? Occasione! Cross dalla sinistra di Spinazzola per il colpo di testa di Lukaku: altra gran parata di Radu. Pallone che per poco non entrato tutto in porta44? Piccola incomprensione tra Meret e Spinazzola, Zerbin ne stava per approfittare43? Ammonito Candé42? Grande occasione! Kiko Perez sfugge a Spinazzola e tira: Bravo Meret a respingere. L’azione continua con il tiro a botta sicura di Fila ma Rrahmani salva sulla linea38? Cambio: esce Maric per infortunio ed entra Oristadio30? Punizione dalla sinisstra di Raspadori per il colpo di testa di McTominay: Radu risponde ancora presente23? Cross dalla destra, sfugge il pallone a Meret ma Politano rinvia19? Occasione! Sul corner successivo, di fatto, ci prova McTominay: salva su Radu18? Occasione! Sponda di Lukaku per Raspadori, che tira da posizione defilata: Radu devia in corner13? Fila supera Rrahmani e tira: conclusione centrale respinta da Meret9? Ci prova Kike Perez: palla sopra la traversa anche in questo caso7? Tiro dalla distanza di Nicolussi Caviglia: sfera che sorvola la traversa6? Bravo Spinazzola a compiere un’ottima diagonale5? Palo! Politano sfonda sulla destra, pallone che arriva a Raspadori che tira di sinistro: palo interno3? Gran ritmo del, ci prova Zerbin dalla destra: la difesa azzurra respingeIniziata la partita12:11 Manna racconta la verità su Raspadori: l’annuncio in diretta (Clicca qui)Ecco le formazioni ufficiali del match:(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric.