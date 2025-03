Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne soffrono, ma volano in semifinale!

18:54 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.18:53 Le lombarde sulla lunga distanza hanno potuto beneficiare di una panchina più profonda, l'ingresso di Pietrini è infatti stato fondamentale per risollevare un attacco che era andato in crisi. Le statistiche parlano di 62 attacchi vincenti, 5 muri, 5 ace e 22 errori diretti per, contro i 56 attacchi vincenti, 17 muri (numero incredibile), 8 ace e 22 errori di.18:52ha sofferto di più rispetto alle attese ma è riuscita a strappare il pass per le semifinali senza la necessità di disputare gara-3.al prossimo turno sfideranno Scandicci, capace oggi di superare, al termine di una maratona infinita, Busto Arsizio.