Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 4-7, le lombarde vogliono la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-8 Lee questa volta trova le mani del muro.4-8 Fallo di Kobzar,va al cambio campo in vantaggio di 4.4-7 Ace di Orro, salta Lee in ricezione.4-6 Errore in attacco di Lee, break importante per.4-5 Parallela imprendibile di Egonu.4-4 Si insacca il primo tempo di Weitzel.3-4 Non passa la battuta di Candi.3-3 Lee trova l’angolo di posto cinque.2-3 Sette di Kurtagic, la serba torna a farsi vedere in attacco.2-2 Brutto errore in contrattacco di Egonu.1-2 Egonu passa sopra al muro da posto due.1-1 Pipe vincente di Carletti.0-1 Si riparte con un attacco vincente di Pietrini.18:30 Anon basta una Lee da 19 punti con il 52% in attacco,è tornata sui suoilli nel quarto parziale grazie ad una grande prestazione di Pietrini.