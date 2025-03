Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 0-0, gara-2 si deciderà al tie-break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-25 Errore in attacco di Ladza,-2 sial tie-.16-24 Giovannini torna in campo e si fa murare da Kurtagic, ci sono 8 set-point per.16-23 Pietrini chiude uno scambio infinito, è lei la protagonista in questo momento.16-22 Diagonale nei tre metri di Pietrini, Elena sta tornando sui suoilli dopo un lungo periodo di stop.16-21 Mani-out di Bici da posto due.15-21 Muro di Kurtagic su Carletti.15-20 Pietrini pianta un chiodo in diagonale.15-19 Bici approfitta di una slash.14-19 Risponde al centro Weitzel.13-19 Primo tempo imprendibile di Danesi.13-18 Questa volta l’invasione a rete è di Danesi.12-18 Lee migliore delle sue in questo momento.11-18 Invasione aerea di Kobzar.11-17 Sylla prende l’ascensore e saluta la compagnia.