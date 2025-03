Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, le padrone di casa mettono la freccia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Lee questa volta pianta un chiodo in parallela.0-2 Murone di Kurtagic su Lee.0-1 Bici chiede troppo a se stessa e sbaglia in attacco.riparte con Sylla e Pietrini come bande.25-18 Attacco mostruoso di Bici,mette la.24-18 Primo tempo di Weitzel, ci sono 8 set-point per.23-18 Pallonetto spinto di Egonu.23-17 Ancora a segno Egonu, secondo parziale mostruoso per l’opposto azzurro.23-16 Attacco mostruoso di Egonu.23-15 Lee chiude uno scambio infinito.22-15 Cazaute gioca in parallela.22-14 Gran difesa di Lee e mani-out di Bici.21-14 Egonu ancora a segno da seconda linea.21-13 Brutto errore in battuta di Kurtagic.20-13 Diagonale imprendibile di Cazaute.20-12 Egonu colpisce l’asta.19-12 Parallela mostruosa di Carletti da posto quattro.