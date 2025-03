Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-20, le padrone di casa riportano il set in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-6 Si insacca la sette di Kurtagic.10-5 Mani-out di Carletti, ottimo l’ingresso dell’azzurra.9-5 Egonu prende in pieno Lee.9-4 Pipe imprendibile di Lee.8-4 Parallela imprendibile di Egonu.8-3 Mani-out di Bici da posto due.7-3 Ennesimo primo tempo di Weitzel.6-3 Daalderop pianta un chiodo in parallela.5-2 Sette di Danesi, Orro ha bisogno di ritrovare una buona ricezione.5-1 Pipe vincente di Carletti. Sylla lascia il campo a Cazaute.4-1 Muro di Kobzar su Sylla, che calo per.3-1 Primo tempo di Weitzel, grande momento per la tedesca.2-1 Muro di Weitzel su Sylla.1-1 Errore in battuta di Orro.17:30 Brave ledia sfruttare un calo verigionoso in attacco e ricezione diha fatto la differenza in fase offensiva con 15 attacchi vincenti, contro i soli 7 di