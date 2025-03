Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 16-25, le lombarde dominano il primo set a suon di muri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:56set dominato da, capace di imporre una fase break da brividi: 6e 3 ace.è riuscita a rimanere in partita fino al 15-17, prima di subire l’allungo decisivo delle avversarie. Le padrone di casa non sono riuscite a sfruttare gli otto errori diretti concessi dalle avversarie.16-25 Ace di Orro, ilset finisce qui.16-24 In rete la battuta di Carletti, ci sono 8 set-point per.16-23 Egonu colpisce l’asta. Nel frattempo Carletti ha preso il posto di Giovannini.15-23 Mamma mia! Muro di Orro su Giovannini.15-22 Non si passa! Muro di Danesi su Giovannini.15-21 Ancora un muro di Sylla su Bici al termine di uno scambio infinito.15-20 Murone di Danesi su Bici.15-19 Kobzar prova una magata di seconda intenzione, ma la palla esce.