Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-17, secondo parziale più equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 Confermato l’errore in attacco,riporta il set in parità.25-20 Errore in attacco di Daalderop, Lavarini chiama però un challenge.24-20 Carletti approfitta di una palla a filo rete e regala 4 set-point alle padrone di casa.23-20 Ace di Weitzel, ancora su Sylla.22-20 Colpo di fino di Carletti, ingenuità in questo caso del muro milanese.21-20 Murone di Kurtagic su Bici.21-19 Egonu si sblocca in attacco.21-18 Ace di Lee su Sylla.20-18 Ancora un primo tempo di Weitzel.19-18 Non passa la battuta di Kobzar.19-17 Ancora un errore in attacco di Egonu.18-17 Primo tempo vincente di Weitzel,sta patendo un calo evidente di Egonu.17-17 Lee riporta il set in parità nuovamente.16-17 Questa volta Lee trova un mani-out.15-17 Muro di Danesi su Lee.