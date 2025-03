Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 5-11, partenza entusiasmante per le lombarde

5-11 Pallonetto di seconda intenzione di Orro.5-10 Egonu trova le mani del muro.5-9 Bici prova a mantenere a contatto le sue.4-9 Ace di Daalderop, grandi difficoltà in ricezione per.4-8 Attacco di seconda intenzione di Orro.3-7 Sette profonda di Kurtagic, l'intesa con Orro cresce partita dopo partita.3-6 Bici passa in mezzo al muro da posto due.2-6 Daalderop sfonda sulle mani del muro.2-5 Pallonetto millimetrico di Lee.1-5 Contrattacco vincente di Egonu,aggressiva di.1-4 Ace di Sylla.1-3 Ricambia il favore Candi.1-2 Non passa il servizio di Orro.0-2 Muro di Sylla su Candi.0-1 Si parte con una diagonale profonda di Sylla.16:30risponde con Bici, Giovannini, Candi, Weitzel, Lee, Kobzar e De Bortoli.