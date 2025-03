Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-17, le padrone di casa si riavvicinano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-22 Non si passa! Muro di Danesi su Giovannini.15-21 Ancora un muro di Sylla su Bici al termine di uno scambio infinito.15-20 Murone di Danesi su Bici.15-19 Kobzar prova una magata di seconda intenzione, ma la palla esce.15-18 Orro gioca in sovrapposto per Sylla, Miriam non sbaglia.15-17 Difesa e contrattacco di Bici. Lavarini ferma il gioco.14-17 Continuano gli errori dai nove metri con Daalderop.13-17 In rete la battuta di Weitzel.13-16 Giovannini riporta le sue a -3.12-16 Non passa il servizio di Egonu.11-16 Pallonetto spinto di Egonu.11-15 Lee continua a picchiare da posto quattro.10-15 Egonu pianta un chiodo in parallela.10-14 Non passa neppure la battuta di Sylla.9-14 Ancora in rete il servizio di Candi.9-13 Egonu non trova le mani del muro da posto due.