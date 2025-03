Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2025 in DIRETTA: partenza alle 12.54, moltissime big in gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO D12.25LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA D14.1012:37 Attacchi che arriveranno dnumerosi forti scalatrici iscritte alla corsa. Temibilissime le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering, ma tra le favorite spicca anche la nostra Elisa Longo Borghini.12:33 Elisa Balsamo è la campionessa uscente dellache partirà da Luino per arrivare in quel di Cittiglio. L’azzurra della Lidl – Trek dovrà resistere lungo le sei tornate che prevedono lo strappo di Casale e la salita di Orino.12:29 Buona domenica e ben ritrovati nellascritta delAlfredo. Ci avviciniamo alladella corsa lombarda che per questa edizione offre una startlist sensazionale.