Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2025 in DIRETTA: inizia la gara. Tratto in linea prima di raggiungere il circuito di Cittiglio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.25LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.1013:15 Fuga che dovrebbe formarsi lungo lasalita di giornata.13:12 145 chilometri all’arrivo e gruppo ancora compatto a pochi minuti dalla partenza.13:09 Avvio in cui il gruppo affronterà circa 5 chilometri di falsopiano in salitadi percorrere una quindicina di km di pianura che porteranno alla salita di Masciago Primo.LA! 13:03 Siamo in attesa della partenza ufficiale.12:59Alfredonato nel 1974 e dunque seconda corsa femminile più anziana dopo il Mondiale, la cuiedizione si tenne nel 1958.12:56 Luino edistano solamente 12 km l’una dall’altra, madi transitare sullad’arrivo le protagoniste della corsa dovranno percorrere 46.