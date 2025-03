Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2025 in DIRETTA: il gruppo si avvicina al primo passaggio sulla linea d’arrivo

14:12 Andatura del gruppo scandita dal Team SD Worx – Protime e dall'FDJ – Suez.14:08 Sono ben 11 le campionesse nazionali in gara quest'oggi. Spiccano la campionessa italiana Elisa Longo Borghini e quella britannica Pfeiffer Georgi.14:05 Poco più di 6 chilometri al primo passaggio sulla linea d'arrivo.14:02 Corsa che è transitata sul punto più alto, ovvero i 502 metri che si toccano al culmine della salita di Masciago.13:59 Il gruppo affronta ora la discesa che porterà la corsa a Cittiglio. Saranno sei i giri complessivi da percorrere prima del traguaro.13:56 Seconda posizione per l'olandese Yara Kastellin (Fenix-Deceuninck), terza l'australiana Brodie Chapman (UAE Team ADQ).