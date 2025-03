Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2025 in DIRETTA: attesa per Balsamo e Longo Borghini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del, appuntamento che proietta il ciclismo femminile verso le classiche di primavera. Guardando la startlist la corsa lombarda sembra già una classica. Presenti le migliori scalatrici del panorama internazionale, che proveranno a staccare di ruota la campionessa in caria Elisa.La sprinter della Lidl – Trek dovrà resistere durante le sei tornate del circuito di Cittiglio, raggiunto dopo un tratto in linea con partenza da Luino. Si affronteranno lo strappo di Casale (800 metri con pendenza media del 7%), e la salita di Orino (2.6 km al 4,9%). Scollinamento previsto a poco più di 10 km dall’arrivo, che tenderà leggermente all’insù dopo una rapida e tecnica discesa. Punto interrogativo il maltempo che sta imperversando nel nord Italia in questi ultimi giorni.