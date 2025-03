Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale in corso, 5 fuggitivi tra cui un italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CLASSIFICA DELLA13.12 I battistrada stanno attraversando la località di Valdaso.13.09 Percorsi i primi 30 chilometri.13.08 Strada bagnata all’arrivo di San Benedetto del Tronto causa pia nella notte. Tuttavia la situazione attuale è soleggiata.13.05 Ribadiamo gli uomini in fuga e il loro vantaggio sul plotone:Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Kévin Vauquelin (Arkéa B&B Hotels), Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers), Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) avanti di 1’30” sul plotone.13.03 Velocità media di 46,9 km/h.13.00 Come detto in precedenza, ladiè quasi tutta in pianura. L’unico piccolo scoglio potrebbe essere la salita di Ripatransone che verrà affrontata fra 33 km.