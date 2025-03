Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, inizia il circuito finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CLASSIFICA DELLA14.10 Con Magnier c’è anche Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)14.09 Neldi Magnier ci sono una ventina di corridori. Il distacco è di 1? 30?.14.08 Primo passaggio sulla linea del traguardo: ne mancano 5 alla fine della.14.06 In testa alc’è il treno della Ineos Grenadiers.14.04 Ilentra nel.14.03 Il francese è ripartito ed è all’inseguimento del. Il distacco è di 1? 15?14.02 Caduta di Paul Magnier (Soudal Quick Step)14.00 Jonathan Milan (Lidl – Trek) vorrà provare a difendere la maglia ciclamino del 2024. Per farlo deve recuperare 2 punti all’inglese Thomas Pidcock (Q36 Pro Cycling Team).13.57 43,6 km/h la velocità media dei corridori.