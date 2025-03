Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima prestazione per Daniele Di Stefano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Si ribalta la classifica, Connor Howe (Canada) si prende la prima posizione 1.44.78, seconda posizione per Tim Prins (Olanda) 1.45.24.12.24 Tocca al giovane talento olandese Tim Prins.12.22 GRANDEperDiche chiude con il secondo posto momentaneo, tempo di 1.45.87.12.20 Tocca all’azzurroDiinsieme a Stefan Emele (Germania).12.18 Primo posto momentaneo per Didrik Eng Strand (Norvegia), esulta il pubblico per l’atleta di casa. Tempo 1.45.6712.16 Il canadese David La Rue si prende la terza posizione provvisoria con il tempo di 1.47.3812.14 Attualmente i primi tre sono Hendrik Dombek (Germania), Motonaga Arito (Giappone) e Moritz Klein (Germania).12.11 Hendrik Dombek (Germania) si prende la prima piazza con un tempo momentaneo di 1.