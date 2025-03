Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Lollobrigida e Ghiotto per chiudere in bellezza

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata dei Mondiali di speed skating su singole distanze 2025 ad Hamar (Norvegia). Sull'anello di ghiaccio norvegese assisteremo a un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.Si comincerà con i 1500 metri uomini, dove l'Italia schiererà Daniele Di Stefano. A seguire i 1500 metri donne con Francesca Lollobrigida ed i 10000 metri uomini dove la presenza tricolore prevede al via Davide Ghiotto. Chiusura con la mass start donne con la stessa Lollobrigida ed Alice Marletti.Finora l'Italia ha centrato due ori, con Francesca Lollobrigida sui 5000 ed Andrea Giovannini nella mass start, ed un argento, nella team pursuit maschile, ed oggi potrà incrementare il bottino: Ghiotto detiene titolo iridato e record del mondo sui 10000, mentre Lollobrigida, galvanizzata dal trionfo di ieri, può stupire in entrambe le gare.