Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: attesa per Daniele Di Stefano!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47 La prima gara sarà i 1500m maschili, presente l’azzurroDi.11.42 Buongiorno e benvenuti alladell’ultima giornata deisu singole distanze di.Buongiorno e bentrovati alladell’ultima giornata deisu singole distanze diad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio norvegese assisteremo a un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.Si comincerà con i 1500 metri uomini, dove l’Italia schiereràDi. A seguire i 1500 metri donne con Francesca Lollobrigida ed i 10000 metri uomini dove la presenza tricolore prevede al via Davide Ghiotto. Chiusura con la mass start donne con la stessa Lollobrigida ed Alice Marletti.