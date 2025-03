Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito azzurri a caccia del podio nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.14: Problemi per Betti, che si stacca dal gruppo ma cade l’Olanda!7.13: Italia terza nei primi giri7.10: C’è l’Italia al via della finale A della. Queste le squadre protagoniste:1BOER TeunKOS DaanVELZEBOER MichelleVELZEBOER Xandra301 Netherlands NED2BETTI ChiaraIORIATTI GloriaNADALINI ThomasSIGHEL Pietro306 Italy ITA3BOUTIN KimBRUNELLE FlorenceDANDJINOU WilliamDUBOIS Steven302 Canada CAN4MALISZEWSKA NataliaNIEWINSKI MichalSELLIER DianeSTORMOWSKA Kamila307 Poland7.08: Il Belgio vince la finale B, secondo posto per il Giappone, terzo posto per gli Usa7.06: Confermata la formazione azzurra per la finale: Betti, Ioriatti, Nadalini e Sighel7.05: Non parte la Corea7.03: Queste le squadre protagoniste della finale B della:1JANG SungwooKIM Geon HeeKIM Gun WooLEE Soyeon303 Republic of Korea KOR2den DULK TinekeDESMET HannePETRE WardRIVERO MAERSCHALCK Aleyandro309 Belgium BEL3HOWARD MarcusLETAI JulieSHUAI SeanSTAHL Louisiana305 United States USA4HAYASHI KoseiKUROKAWA KiiNAKASHIMA MireiYOSHINAGA Kazuki308 Japan JPN7.