Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pietro Sighel è di bronzo nei 1000 metri!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 L’Italia centra la seconda medaglia della giornata – e della spedizione – dopo l’argento conquistato dalla staffetta mista nella prova sui 2000. Sperando che quella dinon sia l’ultimo metallo azzurro di questi, sebbene la carta più importante su cui l’Italia faceva affidamento nei 500 femminili, Arianna Fontana, è uscita di scena ai quarti.9.29è stato preceduto dalla coppia canadese composta da Steven Dubois e William Dandjinou, rispettivamente oro e argento.9.28OOOOOOO SIGHEEEEEL! Manovra straordinaria dell’azzurro, eccezionale nel fintare l’attacco all’esterno su Sun per beffarlo all’interno nell’ultima curva! Arriva la medaglia individuale per il trentino dopo aver messo al collo l’argento questa mattina nella staffetta mista.