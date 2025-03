Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia punta sulla staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata dell’edizionedi, in corso a Pechino (Cina). Ultima chance per i pattinatori di centrare un metallo iridato. Nella capitale cinese andranno in scena gli eventi conclusivi dell’apmento più importante della stagione., dopo il magro bottino conseguito ieri, va alla caccia delle prime medaglie della kermesse.Non cambiano le punte su cuifarà affidamento rispetto alla giornata di ieri. In campo maschile, gli azzurri saranno di scena nei 1000 metri. Pietro Sighel cerca la redenzione dopo un sabato deludente: il trentino sarà affiancato da Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Quest’ultimo e Sighel saranno poi al via dell’apmento più importante in chiave azzurra, la finale della, gara in cui vedremo all’opera anche Arianna Fontana e Elisa Confortola.