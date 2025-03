Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: la staffetta mista non tradisce ed è d’argento, bronzo per Sighel nei 1000 metri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 La nostratermina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.10.43 Si tratta di un bottino comunque inferiore alle attese: ciò certifica la bontà della spedizione azzurra, il cui potenziale è sicuramente da scoprire negli anni a venire. L’avvicinamento a Milano-Cortina è ormai nel vivo.10.42 Chi invece non esce al meglio, almeno per quanto riguarda i risultati, è Arianna Fontana. La campionessa azzurra tornerà in Italia senza medaglie. Doppia caduta nella domenica odierna per la lombarda: la prima è occorsa nella finale dei 1500, con la quale inconsapevolmente ha messo fuori causa anche Elisa Confortola, mentre la seconda è arrivata nei quarti di finale dei 500. In questa distanza, Ariannae Chiara Betti si sono classificate rispettivamente terza e quarta nella finale B.