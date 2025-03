Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia d’argento nella staffetta mista! Le azzurre cadono nella finale dei 1500

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.38: Ora la premiazione deifemminili, dalle 8.58 le semifinali dei 1000 maschili con Sighel e poi al via quarti, semifinali e finali dei 500 donne. Sono le ultime possibilità per l’per portare a casa una medaglia individuale8.35: Non ci sono squalifiche. Confortola quarta, Fontana quinta. Peccato, davvero perchè c’era davvero la possibilità di salire sul podio8.33: La coreana Choi è oro, argento per la canadese Sarault, bronzo per la coreana Kim, quarta Confortola. Peccato. Ci sono dei review in attto8.32: NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Una manovra pericolosa di Arianna Fontana causa una caduta generale e toglie di mezzo anche Confortola che poteva giocarsela per il podio8.31: Fntana seconda a 7 giri dalla fine8.30. Atlete al via8.26: Ora laA con Confortola e Fontana.