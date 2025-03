Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia d’argento nella staffetta mista! Attesa per Fontana e Sighel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.20: Ora la premiazione dellacon gli azzurri sul secondo gradino del podio7.17: Bravissimo Nadalini a rientrare sulle prime due e bravoa superare la Polonia all’interno, il polacco per tentare di rientrare sull’no finisce a terra. Oro al Canada, argento per l’, squalificata l’Olanda e dunque terzo posto per la Polonia7.16: Bravi gli azzurri a chiudere alle spalle di un Canada perfetto e difficilmente battibile. Incertezza di Betti che si era staccata dal gruppo ma sono cadute prima l’Olanda e poi la Polonia senza però che ci siano stati contatti7.15: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7.15: Cade anche la Polonia7.14: Problemi per Betti, che si stacca dal gruppo ma cade l’Olanda!7.13:terza nei primi giri7.