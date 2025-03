Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fontana out ai quarti nei 500, Sighel ci prova nella finale dei 1000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.26 SI PARTE!9.25 Si schierano gli atleti sulla linea di partenza.9.24 Fanno il loro ingresso i finalisti.9.22 Tutto pronto per il via dellaA maschile. Saranno addirittura sette gli atleti al via: Pietrova alla caccia della medaglia individuale nell’ultima occasione a lui rimasta. Ecco la lista di partenza.1 34 GALIAKHMETOV Adil KAZ2 2 DUBOIS Steven CAN3 38 KOS Daan NED4 8 DESMET Stijn BEL5 3 DANDJINOU William CAN6 11Pietro ITA7 22 SUN Long CHN9.20 Passano il turno Choi e Desmet, attendiamo il responso dei tempi per capire se Betti sarà in semi.9.19 NOOOOOOOOOOOOO! CADE! Purtroppo la capitana azzurra perde aderenza con il ghiaccio e scivola contro i materassini.9.19si accoda a Desmet, l’azzurra è seconda e deve far attenzione alla coreana Choi.