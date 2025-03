Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: bronzo per Sighel nei 1000 metri, fuori le azzurre nei 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Passiamo alla finale A dei 500 femminili, ultima prova individuale di questi. Ecco la lista di partenza.1 3 VELZEBOER Xandra NED2 21 DOAK Rikki CAN3 32 BOUTIN Kim CAN4 28 WANG Xinran CHN5 97 MALISZEWSKA Natalia POL10.01 Choi brucia Desmet al fotofinish,precede Betti e chiude la finale B in terza posizione.10.00 Tutto pronto per il via della gara.9.57 Ci avviciniamo all’inizio della finale B dei 500femminili: Chiara Betti e Ariannavorranno onorare al meglio l’ultima gara del Mondiale per i colori azzurri.1 4 DESMET Hanne BEL2 90 CHOI Minjeong KOR3 25Arianna ITA4 23 BETTI Chiara ITA9.45 Ultima pausa della giornata per il rifacimento del ghiaccio, si ripartirà alle 10.00 con la finale B dei 500femminili.