LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: argento per la staffetta mista, Sighel in finale nei 1000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14IN SEMI! In progressione l’azzurra scavalca Chiara Betti e si qualifica per il penultimo atto, chiudendo la prova alle spalle di Boutin. Betti è terza e deve sperare nel ripescaggio.9.13 Buon avvio per Chiara Betti, l’azzurra è seconda. Il contatto tra Stormowska e Velzeboer mette in gioco per la qualificazione anche.9.13 SI PARTE!9.12 Doppia carta azzurra nel terzo quarto di. Saranno al via Chiara Betti ed Arianna, ecco la lista di partenza.1 32 BOUTIN Kim CAN2 13 STORMOWSKA Kamila POL3 23 BETTI Chiara ITA4 25Arianna ITA5 12 VELZEBOER Michelle NED9.11 Gioco di squadra eccezionale quello effettuato dalle due canadesi. Avanzano senza alcun patema Brunelle e Doak, nulla da fare per le due cinesi.