Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Hafjell 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca un acuto. Prima manche alle 9.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellodivalevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Si chiude con l’appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località norvegese, dopo il successo di Meillard nel gigante di ieri che non ha sorriso ai colori azzurri.Si preannuncia ancora una volta la sfida tra i norvegesi e Clement Noel anche se non mancano gli outsider di lusso. Finora la stagione inha parlato abbastanza chiaro: quando Noel, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, non è riuscito ad essere vincente, ci sono stati pronti i norvegesi ad approfittarne, poi il francese è tornato su altissimilli ad Adelboden e ha piazzato la terza zampata stagionale.