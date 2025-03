Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Hafjell 2025 in DIRETTA: Meillard punta al bis, Noel e i norvegesi inseguono! Non parte Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02: Rassat ha 65 centesimi di ritardo all’intermedio10.00.: Ritardo pesante per il belga Marchant che è 13mo a 2?34 dalla testa9.59: Esce anche Zubcic in alt, perde il ritmo ed è fuori9.58. Inforcata per Raschner in alto9.56: Jakobsen perde il ritmo nellaalta ed è costretto a fermarsi. Ora Raschner9.55. Questa la classifica dopo le prime 15 discese:1 LoicSUI 1:00.462 Lucas Pinheiro Braathen BRA +0.343 Fabio Gstrein AUT +0.444 ClementFRA +0.525 Atle Lie McGrath NOR +0.536 Henrik Kristoffersen NOR +0.847 Timon Haugan NOR +0.938 Tanguy Nef SUI +1.108 Linus Strasser GER +1.1010 Daniel Yule SUI +1.4211 Dave Ryding GBR +1.8612 Albert Popov BUL +2.2213 Samuel Kolega CRO +2.629.54: Ha perso smalto il croato Kolega, protagonista nella primadella stagione: è 13mo a 2?62 dalla testa9.