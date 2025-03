Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Hafjell 2025 in DIRETTA: Meillard punta al bis, Noel e i norvegesi inseguono! Attesa per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: Popov all’intermedio ha 1?12 di distacco9.45: E’ secondo l’austriaco Gstrein che commette un’imprecisione nel finale, era molto più vicino a. E’ secondo a 44 centesimi dallo svizzero. Ora Popov9.44: All’intermedio Gstrein ha 28 centesimi di ritardo9.44: Perde qualcosa di troppo lo svizzero Yule nella seconda parte di gara. E’ settimo a 1?42. Ora Gstrein9.43: 93 centesimi di ritardo per Yule al’intermedio9.42: Non bene il britannico Ryding che è ultimo, ottavo, a 1?86. Ora Yule9.41: all’intermedio Ryding ha un ritardo di 1?089.40. Grande seconda parte di gara di McGrath che tiene il ritmo die si inserisce al terzo posto con 53 centesimi di ritardo. Ora Ryding9.40: All’intermedio McGrath ha 54 centesimi di ritardo9.39.